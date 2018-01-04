Президент Молдовы обратился в Конституционный суд

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в четверг, что повторно отклонил принятый парламентом закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, и обратился в Конституционный суд по поводу конституционности положений этого документа.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

"Повторно заявляю о своей позиции по так называемому "закону о борьбе с пропагандой". На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, вместе с тем данный закон, вопреки положениям Конституции, вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.

"Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона", — сказал Додон.

Согласно положениям Конституции, глава республики обязан подписать закон, если парламент повторно принимает ту или иную инициативу. Додон ранее заявлял, что не утвердит закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, ограничивающего трансляцию информационно-аналитических передач из России, даже несмотря на позицию парламента. Он также предлагал вынести данный вопрос на референдум.