Спор между президентом и парламентом: угадайте, кого поддержит КС

Конституционный суд Молдовы поставит точку в споре между президентом и парламентом по поводу закона, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит 5 января запрос депутата парламента о констатации обстоятельств для временного исполнении обязанностей президента страны, чтобы утвердить закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России.

С соответствующим вопросом в суд обратился депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство, Сергей Сырбу.

В своем обращении он отметил необходимость преодоления институанального блокирования, которое, по его мнению, было спровоцировано президентом Игорем Додоном, обязанного по Конституции во второй раз утвердить одобренный парламентом закон.

Депутат ссылается на аналогичные процедуры, которые уже были применены 20 октября 2017 года, когда КС разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы вместо президента, а затем и 2 января 2018 года, когда суд разрешил председателю парламента назначить в обход главы республики главу МИД и еще шестерых членов правительства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Степанюк: закон об антироссийской пропаганде продиктован Западом

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Президент Молдовы дважды отклонял этот закон и обратился в четверг в КС по поводу конституционности его положений.