14:03 05 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв0°C
Прямой эфир
Поиск
Конституционный суд Молдовы

Президенту Молдовы снова не дали исполнить свои обязанности

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (86)
21601

Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между президентом и парламентом по поводу закона, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что временно исполнять обязанности президента страны для утверждения закона, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, может спикер парламента или премьер. 

Президент Игорь Додон, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: не промульгирую закон о запрете "российской пропаганды"

Ранее в КС обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он отметил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона от 22 декабря об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио республики. Президент Молдовы Игорь Додон по Конституции обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды, несмотря на свое несогласие.

Депутат сослался на аналогичные процедуры, которые уже были применены 20 октября 2017 года, когда Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу вместо президента, а затем и 2 января 2018 года, когда суд разрешил председателю парламента назначить в обход главы республики главу МИД и еще шестерых членов правительства.

"Констатируется как обстоятельство, обосновывающие временное исполнение обязанностей президента Республики Молдова по вопросу утверждения Закона №257 от 22 декабря 2017 года о внесении изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио Республики Молдова, отказ главы республики исполнять конституционное обязательство, что представляет в соответствии со статьей 91 Конституции временную невозможность исполнять обязанности по этому вопросу… В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер подпишет данный закон", — заявил председатель КС Тудор Панцыру.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Президент Молдовы дважды отклонял этот закон и обратился в четверг в КС по поводу конституционности его положений. 

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (86)

По теме

Канду возьмет на себя полномочия Додона
Додон прокомментировал решение КС о своем временном отстранении
Мидриган: Игорь Додон четко показал свою позицию
Теги:
российские новостные программы, спикер, решение, запрет, премьер, Конституционный суд, Игорь Додон, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад Снегурочек в Москве
Самая большая коллекция моделей пожарных машин в России
Самая большая коллекция моделей пожарных машин в России
Осторожно: пиротехника
Осторожно: пиротехника - правила безопасности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться