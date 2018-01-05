Президенту Молдовы снова не дали исполнить свои обязанности

Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между президентом и парламентом по поводу закона, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что временно исполнять обязанности президента страны для утверждения закона, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, может спикер парламента или премьер.

Ранее в КС обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, которой принадлежит парламентское большинство. Он отметил, что необходим временно исполняющий обязанности президента для утверждения закона от 22 декабря об изменении и дополнении кодекса о телевидении и радио республики. Президент Молдовы Игорь Додон по Конституции обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды, несмотря на свое несогласие.

Депутат сослался на аналогичные процедуры, которые уже были применены 20 октября 2017 года, когда Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу вместо президента, а затем и 2 января 2018 года, когда суд разрешил председателю парламента назначить в обход главы республики главу МИД и еще шестерых членов правительства.

"Констатируется как обстоятельство, обосновывающие временное исполнение обязанностей президента Республики Молдова по вопросу утверждения Закона №257 от 22 декабря 2017 года о внесении изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио Республики Молдова, отказ главы республики исполнять конституционное обязательство, что представляет в соответствии со статьей 91 Конституции временную невозможность исполнять обязанности по этому вопросу… В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер подпишет данный закон", — заявил председатель КС Тудор Панцыру.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Президент Молдовы дважды отклонял этот закон и обратился в четверг в КС по поводу конституционности его положений.