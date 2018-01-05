Президент Молдовы прокомментировал решение Конституционного суда

КС Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом: закон, который запрещает трансляцию в стране российских новостных передач из России, может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о том, что временно исполнять обязанности главы республики для утверждения закона, который запрещает трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических передач из России, может спикер парламента или премьер.

"Относительно закона о борьбе с пропагандой — он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации", — написал Додон у себя на странице в соцсети Facebook.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Президенту Молдовы снова не дали исполнить свои обязанности

Он отметил, "что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской.

Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.