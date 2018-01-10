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Председатель Парламента Андриан Канду

Спикер парламента Молдовы вместо президента примет важные решения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (110)
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Одним махом: среду в Молдове несмотря на позицию президента страны обновится состав правительства и будет промульгирован закон, который запрещает российские новостные передачи

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона подпишет в среду, 10 января, декреты о назначении главы семерых членов кабмина, а также промульгирует закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач, сообщили в пресс-службе парламента.

"Министры принесут присягу 10 января 2018 года. Декреты подпишет глава парламента Андриан Канду, который будет временно исполнять обязанности президента страны. Также врио президента Молдовы промульгирует (утвердит — ред.) закон об изменении и дополнении Кодекса о телевидении и радио республики, который был пересмотрен в парламенте 22 декабря 2017 года", — сообщили в пресс-службе.

Процедура пройдет государственной резиденции в 10.00. В ней примет участие и премьер республики Павел Филип.

Кабинет министров
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее президент Молдовы дважды отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные премьером. После этого группа депутатов парламента обратилась КС для того, чтобы избежать институционального блокирования. Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить семь членов правительства.

Так, вице-премьером по евроинтеграции станет вице-спикер Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудница министерства иностранных дел Кристина Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьер Кирилл Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректор Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконович, министром иностранных дел и европейской интеграции — посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновски, а министром юстиции — Александру Тэнасе.

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Также президент дважды отклонил закон об изменении и дополнении Кодекса о телевидении и радио республики. При этом глава республики обратился в КС по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона. В тоже время в КС обратился и депутат от фракции Демпартии Сергей Сырбу, который попросил инстанцию констатировать обстоятельства для временного исполнении обязанностей президента страны, чтобы утвердить закон об изменении Кодекса о телевидении и радио.

Таким образом, Конституционный суд постановил, что временно исполнять обязанности президента для утверждения закона о запрете трансляции программ может спикер парламента или премьер.

Впервые аналогичная процедура произошла осенью 2017 года. Так, 20 октября Конституционный суд разрешил спикеру парламента вместо президента подписать указ о назначении министром обороны Еуджена Стурзу.

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Теги:
запрет новостных передач из России, новостные передачи, назначение министров, запрет, закон, Игорь Додон, Андриан Канду, Молдова, Политика
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