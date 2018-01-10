Спикер Канду утвердил закон о борьбе с пропагандой

Председатель парламента Андриан Канду, который в данный момент временно исполняет обязанности президента, подписал закон о борьбе с иностранной пропагандой

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона промульгировал закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач, сообщили в пресс-службе парламента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Спикер вместо президента примет важные решения

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской.

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Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Ранее Конституционный Суд Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом, заявив, что закон, который запрещает трансляцию в стране российских новостных передач из России, может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер.

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Что сегодня и произошло: именно Андриан Канду промульгировал документ. Сам президент Игорь Додон, изучив законодательный акт, дал негативную оценку данному закону, назвал его "посягательством на свободу граждан в получении информации".