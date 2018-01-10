В Молдове утвержден обновленный наполовину состав правительства

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вопреки мнению президента Игоря Додона назначил семерых членов правительства.

© Sputnik/ AlexTikhomirov Спикер Канду утвердил закон о борьбе с пропагандой

Церемония принятия присяги прошла в государственной резиденции. Декреты о назначении членов кабмина вступают в силу с момента подписания.

Так, вице-премьером по евроинтеграции стал вице-спикер Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудница министерства иностранных дел Кристина Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьер Кирилл Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректор Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконович, министром иностранных дел и европейской интеграции — посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновски, а министром юстиции — Александру Тэнасе.