Что сказали Канду и Филип новым членам правительства

Спикер и премьер после принятия присяги новыми членами правительства обратились к ним – что сказали Канду и Филип

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Главная задача новых членов правительства – превзойти ожидания граждан, заявил после торжественной церемонии принятия присяги семи членами кабмина спикер Андриан Канду.

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В среду Канду вместо президента Молдовы Игоря Додона подписал декреты о назначении семи новых членов правительства — вице-премьера по евроинтеграции Юрие Лянкэ, вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, главы министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Светланы Чеботарь, министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича, министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски, а также министра юстиции Александру Тэнасе.

"Все, что вы должны сделать – превзойти ожидания граждан. Наверное, три ориентира важны – чтобы институты были функциональными и управлялись в соответствии с законом, чтобы у чиновников было чувство долга и уважения перед гражданами, чтобы чиновники были профессионалами, проявляли себя своим отношением и преданностью. Уверен, все эти элементы есть в каждом из новых членов правительства", — сказал Канду.

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В свою очередь, премьер Павел Филип отметил, что 2018 год окажется непростым.

"Перед нами весь 2018 год, и мы все понимаем, что он не будет простым. По той причине, что это год выборов. Надеюсь, что все новые члены правительства будут работать эффективно. Надеюсь, что в работе не будет полемики, а мы будем концентрироваться на вещах, которые должна делать исполнительная власть", — сказал Филип.

Глава правительства отметил, что у новых членов кабмина "есть опыт и необходимая практика, чтобы справиться с предстоящими вызовами". Также Филип отметил, что руководимый им кабмин стал технократичным.