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Кабинет министров

Смогут ли новые министры эффективно работать в нынешних условиях

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (110)
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В Молдове много проблем, и новому кабинету министров будет не просто работать и искать инструменты для решения назревших трудностей

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Члены фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) намерены на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента страны выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства, сообщили в пресс-службе политформирования.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что сказали Канду и Филип новым членам правительства

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Там отметили, что социалисты поддерживают "твердое и обоснованное решение президента противостоять утверждению на высшие государственные должности" людей, не прошедших по закону, предлагаемому народу Конституцией страны. 

Спикер Канду утвердил закон о борьбе с пропагандой>>>

В Партии социалистов сообщили, что категорически осуждают посягательство на свободу граждан Молдовы в получении информации, которое вступает в противоречие с национальными и международными документами о защите прав человека.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (110)

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Теги:
правительство, Молдова, Политика
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