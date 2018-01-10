Смогут ли новые министры эффективно работать в нынешних условиях

В Молдове много проблем, и новому кабинету министров будет не просто работать и искать инструменты для решения назревших трудностей

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Члены фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) намерены на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента страны выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства, сообщили в пресс-службе политформирования.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сказали Канду и Филип новым членам правительства

В Молдове утвержден обновленный наполовину состав правительства>>>

Там отметили, что социалисты поддерживают "твердое и обоснованное решение президента противостоять утверждению на высшие государственные должности" людей, не прошедших по закону, предлагаемому народу Конституцией страны.

Спикер Канду утвердил закон о борьбе с пропагандой>>>

В Партии социалистов сообщили, что категорически осуждают посягательство на свободу граждан Молдовы в получении информации, которое вступает в противоречие с национальными и международными документами о защите прав человека.