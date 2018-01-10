Президент Молдовы прокомментировал назначение новых членов кабмина

КИШИНЕВ, 10 янв — Spunik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что назначенные семеро членов правительства не обладают необходимой легитимностью.

В среду спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента подписал декреты о назначении семи новых членов правительства — вице-премьера по евроинтеграции Юрие Лянкэ, вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, главы министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Светланы Чеботарь, министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича, министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски, а также министра юстиции Александру Тэнасе.

"Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью, они вступят в должность, находясь под презумпцией вины за порядок своего назначения", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным возмущение народа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Смогут ли новые министры эффективно работать в нынешних условиях

"Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций", — сказал Додон, добавив, что "любая социальная дестабилизация или волнение могут привести к жертвам, что поставит под знак вопроса результаты парламентских выборов, даже если они будут досрочными".

Ранее Партия социалистов Республики Молдова высказалась о том, что намерена на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента страны выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства страны.