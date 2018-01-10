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Противостояние в верхах власти Молдовы: что ждет страну дальше

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Что происходит в молдавской политике: с чем связано противостояние между президентом Молдовы Игорем Додоном и парламентским большинством

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Противостояние между президентом Молдовы Игорем Додоном и парламентским большинством связано с консолидацией политиками своего электората в преддверии предстоящих выборов в парламент, заявил Sputnik директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-заместитель министра иностранных дел республики Валерий Осталеп.

В среду спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента подписал декреты о назначении семи новых членов правительства. Ранее Канду утвердил в обход президента закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Осенью 2018 года истекает мандат парламента Молдовы. Ожидается, что выборы в высший законодательный орган страны пройдут либо осенью 2018 года, либо в начале 2019 года.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Страна развивается только тогда, когда предприниматели занимаются бизнесом, когда законы направлены на то, чтобы облегчать этот процесс, когда делается что-то для облегчения жизни населения. Но в предвыборный год ничего этого не происходит, так как люди борются за власть" Они будут бороться с так называемой "российской пропагандой", с НАТО, с унионистами, да с чем угодно, кроме развития самого государства", — считает Осталеп.

Отвечая на вопрос продолжится ли и далее противостояние между президентом и парламентским большинством, эксперт отметил, что речь идет ни столько о споре между ветвями власти, сколько между политиками для консолидации своего электората.

"Да, политические игроки будут бороться. И это будет усиливаться и приобретать характер масштабного шоу, потому что борьба за власть в этом году ключевая", — заключил собеседник.

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Теги:
противостояние, президент, парламент, Игорь Додон, Валерий Осталеп, Андриан Канду, Молдова
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