Экс-глава МИД Италии станет спецпредставителем ОБСЕ по Приднестровью

Бывший глава МИД Италии Франко Фраттини назначен на пост спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью на период председательства страны в этой организации в 2018 году

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Стало известно, кто займет пост спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью в 2018 году. Это бывший глава МИД Италии Франко Фраттини, сообщил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Прошлый год в приднестровском урегулировании закончился с положительной и ободряющей динамикой, в том числе благодаря долгожданному открытию моста через Днестр. Для придания дополнительного прогресса я решил доверить должность спецпредставителя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования такому авторитетному человеку, как Франко Фраттини, экс-главе МИД Италии и бывшему вице-президенту Европейской комиссии", – заявил он в Вене на презентации приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ.

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По словам Альфано, достигнутые соглашения и работа формата "5+2" делают 2018 год ключевым для разрешения приднестровского кризиса, отмечает РИА Новости.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.