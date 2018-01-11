Фраттини: роль России по Приднестровью остается центральной

Новый спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью, известный итальянский политик Франко Фраттини в четверг в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что вклад России в приднестровское урегулирование будет оставаться позитивным, без чего достижение соглашения о примирении там невозможно

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik, Сергей Старцев. Ранее во вторник министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано в рамках презентации в Вене приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ объявил, что обязанности спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью в 2018 году будет выполнять экс-глава итальянского МИД, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини.

ОПЫТ, НАДЕЖДЫ, ПЛАНЫ

"Я принял это назначение в интересах укрепления стабильности и безопасности в Европе в рамках итальянского председательства в ОБСЕ. У меня сложились весьма хорошие и проверенные временем отношения с российскими властями, которые, несомненно, в приднестровском урегулировании играют основополагающую роль. В свое время в качестве еврокомиссара я сделал многое и для Молдовы, работая в целях сближения этой страны с Евросоюзом, в частности, по визовым проблемам. Полагаю, что это поможет мне внести вклад в рассмотрение этого сложного досье, где еще остается немало нерешенных вопросов", — заявил Фраттини.

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В этой связи спецпредставитель ОБСЕ выразил надежду на то, что в ближайшее время у него состоятся телефонные переговоры и непосредственные контакты с российским представителями, в том числе, и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которого он назвал своим другом. В ходе этих контактов Фраттини имеет в виду прояснить вопрос о том, каких конкретно целей можно было бы добиться в деле приднестровского урегулирования в ходе председательства Италии в ОБСЕ.

"Думаю, что существуют возможности продвижения вперед как минимум по двум темам, которые принесли бы видимые результаты для граждан. Во-первых, речь идет о номерах автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье. Здесь могла бы быть использована итальянская модель, существующая в автономной провинции Больцано. Символ этой провинции размещен на номерных знаках зарегистрированных в ней автомашин, и сразу показывает, что они не из Рима, например. Такой знак Приднестровья мог бы появиться на молдавских автомобильных номерах, что стало бы важным сигналом узнаваемости для граждан", — указал собеседник РИА Новости.

Вторым вопросом, который должен быть решен в ближайшее время, по мнению Фраттини, является проблема обеспечения свободы передвижения.

"Ясно, что, если мы достигнем прогресса по этим двум направлениям, это принесет видимые и осязаемые результаты для обычных граждан. В свою очередь это может стать доказательством возможности достижения договоренности о примирении", — отметил он.

ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖДУТ РЕШЕНИЯ

Фраттини заметил, что помимо данных проблем существует еще немало деликатных вопросов, которые уже давно требуют своего решения.

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"Безусловно, существуют и более деликатные вопросы, например, вопрос о статусе лиц, арестованных в ходе порой уже очень давних инцидентов и столкновений. Такие вопросы надо рассматривать шаг за шагом, один за другим. Но по трем названым сейчас мной темам, мы могли бы продвинуться вперед в ходе итальянского председательства", — подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Фраттини также обратил особое внимание на нынешний институциональный кризис, вызванный острыми разногласиями по поводу полномочий правительства и президента Молдовы.

"Повторяю, в деле приднестровского урегулирования очень важен вклад российской стороны, который, — я уверен, — будет оставаться позитивным. Но не менее важно преодолеть институциональный кризис, возникший в Молдове. Если мы будем иметь дело с активно действующим правительством, но одновременно с президентом, находящимся в сложной ситуации, это значительно усложнит нашу задачу. Тем более, что, как мне известно, нынешний президент республики имеет добрые отношения с Москвой", — сказал он.

"Этот внутренний конфликт властей должен быть преодолен. Я надеюсь на гибкость всех заинтересованных сторон, что отвечало бы интересам этой страны и ее граждан. Тогда и переговоры по приднестровскому урегулированию, которые длятся уже около 20 лет, можно было бы продвинуть вперед", — резюмировал Фраттини.

ПОТЕНЦИАЛ ОБСЕ

В заключение известный политик выразил уверенность в том, что ОБСЕ, председательство в которой 1 января 2018 года перешло к Италии, способно содействовать решению многих важных международных проблем.

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"Я согласился выполнять обязанности спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью на общественных началах в интересах Италии и всей Европы. Отмечу, что я всегда уделял большое внимание деятельности ОБСЕ. В частности, я был среди тех, кто в свое время занимался разрешением грузинского кризиса, многое сделал для того, чтобы миссия ОБСЕ действовала непосредственно на границах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Сейчас я опять имею возможность внести свой вклад в дело примирения и постараюсь сделать это", — заявил Фраттини.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.