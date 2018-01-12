У парламента Молдовы накопилось много вопросов к правительству

Молдавские депутаты направили достаточно много обращений членам правительства страны: на все ли вопросы ответили государственные служащие

КИШИНЕВ, 12 — Spuntik. Депутаты парламента Молдовы на протяжение 2017 года направили правительству 103 вопроса и семь обращений, сообщили в пятницу в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сказали Канду и Филип новым членам правительства

Согласно статистике, практически треть вопросов законодатели адресовали правительству/Госканцелярии, а восемь лично премьер-министру Молдовы. Среди министерств лидером по количеству обращений со стороны депутатов оказалось Минэкономики и инфраструктуры. На втором месте расположилось министерство просвещения, культуры и исследований. Тройку замыкает министерство финансов.

Самыми активными парламентариями стали депутаты от фракций Либерально-демократической партии Молдовы (42 вопроса/обращения), Партии коммунистов (41) и Либеральной партии (12). Больше всего вопросов в правительство направили депутат-коммунист Елена Боднаренко и член либерально-демократической фракции Юрие Цап — по 29 обращений.

"Задолженностей по направленным обращениям не было выявлено. В тоже время четыре вопроса, поступивших от депутатов, остались без ответа со стороны государственных ведомств", — отметили в парламенте.