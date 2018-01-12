В Приднестровье могут появиться молодежные избирательные комиссии

Инициатива о создании молодежных избирательных комиссий возникла, исходя из удачного опыта существования подобных общественных совещательных органов в России.

ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намерены создать молодежные избирательные комиссии. С такой инициативой по внесению изменений в существующий закон о молодежной политике выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По его предложению, такие комиссии будут являться общественными совещательными органами при Центризбиркоме Приднестровья, территориальных (районных, городских (городов, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами) избирательных комиссиях.

"Молодежные избирательные комиссии будут создаваться с целью содействия избирательным комиссиям в деятельности по повышению электоральной правовой культуры молодежи, организации выборов и референдумов на территории Приднестровья", — отмечается в пояснительной записке.

В этом же документе отмечается, что создание молодежных избирательных комиссий позволит расширить инструментарий общественного контроля и повысить доверие к избирательным процедурам в Приднестровье.

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В пояснительной записке ссылаются на удачный опыт создания молодежных избирательных комиссий в России, которые начиная с 2014 года были сформированы в 59 субъектах Российской Федерации.

В более чем 20 из них молодежные избирательные комиссии продолжают активно работать.

"Уровень, количество и социальный эффект проводимых молодежными избирательными комиссиями мероприятий подтверждают эффективность подобной формы организации молодежи", — говорится в документе.

Законодательная инициатива направлена на рассмотрение депутатами Верховного Совета Приднестровья, и в случае ее принятия, вступит в силу на следующий день после официального опубликования.