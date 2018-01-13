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Отменят ли Молдове заветный безвиз

© Sputnik/ Sergei Kirkach
Политика
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Появившаяся информация о возможной отмене безвиза Молдове произвела эффект разорвавшейся бомбы

Наталья Иовва, Sputnik Молдова

На фоне более ранних предупреждений европейских партнеров о том, что республика не справляется с исполнением взятых на себя обязательств, доклад Еврокомиссии прозвучал скорее не как предупреждение, а как выстрел.

В 14-страничном документе, составленном Еврокомиссией для рассмотрения Европарламентом и Советом Европы, особо отмечается, что среди трех стран "Восточного партнерства", пользующихся безвизом с ЕС, особую обеспокоенность вызывает ситуация в Молдове, где наблюдается заметное ухудшение почти по всем важным показателям. 

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Особо стоит отметить один немаловажный факт. На фоне миграционного кризиса Евросоюз пересмотрел механизм приостановления безвизового режима со странами-партнерами, значительно расширив основания для его отмены и сократив сроки для выполнения требований.

Таким образом Брюссель как бы убивает сразу двух зайцев: создает себе возможность для быстрого закрытия границ, если мигранты уж совсем "потеряют берега", и конечно укорачивают поводок, на котором держат восточных партнеров.

Насколько серьезно надо воспринимать эти решения ЕС, да и сам первый отчет Еврокомиссии, в котором по-европейски деликатно написано о том, что у нас все плохо.

По мнению заведующего кафедры международных отношений Института международных отношений (IRIM) Николая Афанаса, документ выглядит, скорее, как политический намек о возможности последствий, которых, правда не будет. И причин тут несколько.

Европе не нужны "голые короли"

Во-первых, ЕС не отменит Молдове безвиз, потому что ему нужны положительные примеры. То, что "Восточное партнерстве" буксует, об этом на протяжении последних лет не говорит только ленивый.

Подтверждением тому служит совершенно неамбициозная итоговая декларация последнего ноябрьского саммита "Восточного партнерства", в котором стороны ограничились признанием европейских устремлений и европейского выбора ассоциированных с ЕС стран. 

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Трудно себе представить, что будет, если на этом фоне Молдове или Украине отменят безвиз. Удар не только по странам-партнерам, но и по многолетней политике Евросоюза.

"Получается, что не только мы недоработали, но и ЕС. Поэтому сам Евросоюз заинтересован в том, чтобы Молдова осталась в этом проекте и развивалась, а не потеряла", — отметил Николай Афанас.

Равнение на молдавских нелегалов

Во-вторых, Молдова не представляет большой угрозы с точки зрения миграционной безопасности ЕС. Эксперт говорит, что если переложить те 10 000 молдавских граждан, незаконно находящихся на территории ЕС, на всю Европу, то получается капля в море, которая особой погоды там не делает.

Угрозы для внутренней безопасности ЕС мы вряд ли будем представлять и в будущем. Все, кто хотели уехать, давно это сделали. Те молдаване, у кого остались возможности и желание, рисковать не будут, а спокойно оформят румынский паспорт, который предоставит им возможность жить и работать в ЕС, не убегая от миграционной полиции.

"Китайское предупреждение"

Наконец, в заключении Еврокомиссии кроется больше политическая составляющая, считает Николай Афанас. Оно не означает, что у нас заберут право свободно передвигаться по Европе, но оно означает намек, что это произойти все же может.

Этим европейцы дают нам четкий сигнал о том, что дела в Молдове движутся не в том направлении и пора шевелиться с реформами. Как будто мы сами этого не понимаем.

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Теги:
нелегальная миграция, ассоциация РМ-ЕС, безвизовый режим, Николай Афанас
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