Прогноз: в 2018 году в Молдове усилится конфликт между ветвями власти

Молдавский политолог Виктор Жук считает, что не существует мер, способных принудить к миру президента и правящее большинство, а конфликт между ветвями власти в предвыборный год будет только усиливаться

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. По словам Виктора Жука, в современной истории Молдовы известны два институциональных конфликта, по глубине своей сравнимых с нынешним. Первый произошел в 1995-1996 годах между тогдашним премьером Андреем Сангели и президентом Мирчей Снегуром, кстати, также вокруг фигуры министра обороны.

Официальной причиной стал отказ главы оборонного ведомства Павла Крянгэ передать главнокомандующему контроль за кадровой политикой в армии. Однако, по воспоминаниям историков, это решение имело более глубокую подоплеку. Генерал являлся сторонником главных оппонентов Снегура — председателя парламента Петра Лучинского и премьера Петра Сангели. Впрочем, конфликт этот был быстро улажен в Конституционном суде, который в апреле 1996 года признал указ главы государства об отставке министра обороны незаконным.

Второй конфликт возник в 1998 году между президентом Петром Лучинским и председателем Парламента Дмитрием Дьяковым вокруг формы правления в республике. Лучинский настаивал на укреплении исполнительной власти и установлении в республике президентской формы. Дмитрий Дьяков и его сторонники напротив, доказывали, что прорехи системы управления государством связаны не с недостатком полномочий президента, а с неэффективностью правительства, которое надо укреплять, изменив взаимоотношения кабмина и парламента. Гордиев узел был разрублен в июле 2000 года, когда решением 90 депутатов из 101 Молдова стала парламентской республикой, а президент стал избираться не напрямую, а законодательным собранием.

Политолог Виктор Жук считает, что все институциональные конфликты, хотя и произошли в разные периоды истории Молдовы, но имеют одну взаимосвязь — они разгораются в периоды, когда президента избирает народ.

"У нас всегда так было, когда президенты избирались напрямую. В начале они говорят, что у них достаточно механизмов для внедрения в жизнь своих программ, а потом они говорят, что им не хватает полномочий. Поэтому и существуют эти институциональные конфликты", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Коснувшись нынешнего конфликта между президентом Игорем Додоном, с одной стороны, а также правительством и парламентом, с другой, Виктор Жук добавил, что он может приобрести затяжной характер, так как в сложившихся условиях не существует иных способов примирения воюющих сторон, кроме как их собственное желание.

"Все зависит от воюющих сторон, если они посчитают, что необходимо сотрудничать, то они в состоянии найти общий язык. Но я предвижу, что в 2018 году, особенно то, что он является предвыборным, конфликт между двумя полюсами углубится. Может быть мы станем свидетелями начинаний в конституционализме и истории Республики Молдова", — резюмировал эксперт.