Урекян: румынского языка в Конституции Молдовы не будет

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Собеседник радиостудии Sputnik Молдова считает, что законопроект не будет принят Парламентом из-за отсутствия необходимого количества голосов депутатов.

Ранее правительство республики поддержало идею о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский. Законодательная инициатива по этому вопросу была составлена на основании того, что в Декларации о независимости страны государственный язык назван румынским.

© Sputnik / Miroslav Rotari Румынский язык в Конституции – слово правительства

Вслед за решением правительства должно последовать голосование Парламента. Решающими могут стать голоса фракции Демократической партии.

"Я очень сомневаюсь в том, что этот закон пройдет в парламенте", — сказал Серафим Урекян, добавив, что во фракции Демократической партии нет единого мнения по этому законопроекту.

"Социалисты точно не проголосуют. В Демократической партии добрая половина депутатов говорят, что не проголосуют. Так что закон точно не пройдет", — уверен политик.

© Sputnik / Rodion Proca В Демпартии нет четкой позиции о названии языка в Конституции

Закон о названии языка в Конституции Молдовы вызвал споры в парламенте страны еще до того, как попасть в повестку дня законодательного органа. В ходе заседания постоянной парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ по этому поводу разделились голоса демократов.

За законопроект проголосовали пять депутатов: Мария Чобану от ЛДПМ, Лилиан Карп от ЛП, а также представители ДПМ: Владимир Хотиняну, Дмитрий Дьяков и Николай Журавский. Три члена комиссии проголосовали против: демократ Николай Дудоглу и депутаты от ПСРМ Марина Радван и Влад Бэтрынча. Демократ Елена Гудумак воздержалась от голосования.

Этот же законопроект получил отрицательное заключение парламентской Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.