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Правительство Рекспублики Молдова

Колацки: временным отстранением Додона мы не решаем проблемы

© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Политика
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Политолог объяснила, что кроется за временным отстранением президента Молдовы и почему Игорь Додон и правительство не находят общий язык

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Политолог Анжела Колацки прокомментировала для Sputnik Молдова повторившееся временное отстранение президента от должности.

Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение временно отстранить президента Республики Молдова Игоря Додона от должности и временно назначил на его пост спикера парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении семерых новых министров.

В прошлом году такая ситуация уже происходила, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министров Павлом Филипом.

Колацки в беседе с корреспондентом Sputnik отметила, что на первый взгляд может показаться, что конфликт решен, и это есть выход, но это не так.

"В современном обществе должна быть культура политического диалога. У нас в стране этот диалог отсутствует. Противоречия должны создавать условия для развития демократии. У нас же политические силы не хотят находить общий язык. И тогда появляются такие противоречивые решения Конституционного суда и нам говорят, что белое это черное, а черное — белое", — заявила Колацки.

Она подчеркнула, что конституция — высший закон для президента, парламента и КС.

Но в Молдове у власти разные политики, они то и дело ищут, как бы выполнить свои должностные обязанности в обход конституции, не считаясь с ней, полагает собеседница.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что сказали Канду и Филип новым членам правительства

"В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда нарушение конституции интерпретируется КС как временная невозможность занимать ту или иную должность. Это вообще нонсенс!", — негодует Колацки.

Она добавила, если кому-то кажется, что мы уже решили созданный конфликт, то они ошибаются. По мнению политолога, в нашей стране таким образом лишь отодвинули реальное решение проблемы.

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Теги:
отстранение президента, временное отстранение, правительство Молдовы, Конституционный суд, Анжела Колацки, Игорь Додон, Андриан Канду, Молдова
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