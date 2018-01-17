Президент Молдовы прокомментировал факт недопуска Ирады Зейналовой

Глава государства Игорь Додон считает, что подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества между Молдовой и Россией

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Президент Игорь Додон прокомментировал информацию о том, что журналистку НТВ Ираду Зейналову не пропустили в Молдову.

В Кишинев журналистка прилетела из Стамбула и заявила пограничникам, что у нее запланировано интервью с президентом, однако она не смогла подтвердить это документально.

"Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска — вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства", — заявил Игорь Додон корреспонденту Sputnik.

Однако, по мнению президента, "такие шаги не помогут возобновлению диалога и сотрудничества с Россией".

Журналистка была отправлена в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва>>>

Ранее в Молдову не пускали журналистов различных изданий, в том числе корреспондента РИА Новости Тимура Хурсандова, представителей телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.