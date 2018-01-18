Посол России поделился мнением о результатах 2017 года в Приднестровье

Посол Российской Федерации в Республике Молдове в свой первый в 2018 году визит в Приднестровье подвел итоги сотрудничества

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. За 2017 год в Приднестровье произошли серьезные изменения – как экономические, так и внешнеполитические. Такое мнение высказал посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин на первой в нынешнем году встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, подведя итоги сотрудничества в прошлом году, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Посол акцентировал внимание на заметном приросте в промышленности, сельском хозяйстве, во внешнеторговой деятельности Приднестровья. Немаловажным он считает то, что Приднестровье активно наращивает торговые связи с Россией (за год экспорт вырос на 44%), сохраняя при этом экономические контакты со странами Евросоюза", — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, российский посол обратил внимание на возросший интерес к Приднестровью со стороны европейских стран, считая, что это – заслуга нынешнего приднестровского руководства, инициативы которого сдвинули переговорный процесс с мертвой точки.

Вадим Красносельский в свою очередь высоко оценил роль Российской Федерации как гаранта, посредника и миротворца. По его словам, разговоры о якобы исключительно материальной помощи России, ложны.

"Я бы в первую очередь выделил политико-дипломатическую поддержку, затем – военно-стратегическую поддержку (это миротворцы и ОГРВ, которые являются гарантами мира на приднестровской земле). Важна культурно-гуманитарная помощь, в частности, по образовательной линии. И только затем можно говорить о финансовой помощи", — подчеркнул он.

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Красносельский также отметил, что материальная помощь, оказываемая РФ, не является просто финансовым потоком, а поступает в форме кредитования приднестровских предприятий, что является общепринятой практикой.

"Молдова и Украина привлекают западные кредитные ресурсы. Мы привлекаем российскую помощь, так как ориентированы на Россию. Мы стремимся к самодостаточности, но для этого необходимо поднять экономику на определенный уровень", – заметил он.