О чем говорили Додон и посол России

Президент Молдовы в четверг провел встречу с послом России в нашей стране

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон обсудил в четверг с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным состояние двусторонних отношений между странами. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обсудили пути выхода из сложившейся ситуации, отметив что в течении прошлого года практически были заблокированы отношения и контакты между правительствами между двух стран. В ближайшее время надеемся на возобновление полноценного диалога между внешнеполитическими ведомствами", — написал Додон.

По словам президента, стороны выступили за возобновление стратегического сотрудничества между Молдовой и Россией на всех уровнях.