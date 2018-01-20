СНГ: уйти нельзя остаться

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik, Сергей Цуркану. В последнее время в Молдове стали активно муссироваться слухи о том, что страна вскоре покинет содружество. Является ли это актуальным и нужным сегодня для Молдовы — на этот вопрос Sputnik Молдова отвечает политолог, замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.

"Думаю, на данный момент покинуть СНГ — это неправильно. СНГ ничему и никому не мешает, а скорее наоборот. Лично я являюсь сторонником евроатлантической интеграции Молдовы, но считаю, что сейчас говорить о выходе из СНГ или, скажем, отмене нейтралитета страны — недальновидно", — заявил политолог.

Молдове, особенно с учетом перманентного социально-экономического кризиса, следует стараться извлекать максимальную выгоду из любой ситуации, продолжает эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские либералы в преддверии выборов предложили выйти из СНГ

"Властям не стоит рубить сплеча в данном случае, даже если есть проблемы в отношениях с руководством РФ. Молдова наоборот должна воспользоваться теми механизмами, которые предоставляет СНГ, для налаживания двустороннего сотрудничества со всеми членами содружества", — отметил Жук.

Еще один молдавский политолог, Сергей Манастырлы, с пессимизмом смотрит на СНГ и считает, что качество двухсторонних отношений постсоветских стран не всегда связано с нахождением их в содружестве.

"Думаю, отношения с Россией будут ухудшаться, вне зависимости от того, разыграют ли молдавские власти или нет эту карту — карту выхода из СНГ. Тот переходный период, на который СНГ создавалось уже прошел, на постсоветском пространстве масса государств, которые не всегда находятся между собой в дружеских отношениях", — заявил политолог.

Как видно, мнения экспертов разделились, и будущее СНГ пока туманно — с этим согласны практически все политологи. А где именно необходимо поставить запятую в заголовке этой статьи — покажет время.

Эксперт: выход Молдовы из СНГ плохо скажется на трудовых мигрантах>>>

8 декабря 1991 года, на еще теплых развалинах СССР, было создано Содружество Независимых Государств, — по сути, тогда эта структура создавалась как временная, для окончательного и "цивилизованного развода" бывших союзных республик. Однако, СНГ существует уже более четверти века и говорить об упразднении содружества все еще рано, несмотря на наличие новых интеграционных полюсов — ЕС и ЕАЭС.