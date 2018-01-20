Случится ли в 2018 году "Униря"

Эксперты говорят о том, как молдавские политики будут эксплуатировать тему событий столетней давности

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Приближение столетия даты 1918 года, когда территория нынешней Республики Молдова оказалась на 22 года в составе королевской Румынии, активизировали в Молдове обсуждение темы — возможно ли объединение двух стран.

Отношение к событиям столетней давности у нынешних граждан, как водится, диаметрально противоположное — от восхищения и тоски по "Унире", до проклятий и статистических выкладок об экономическом и социальном упадке в то время. Собственно, так и должно быть в демократическом обществе.

Другое дело, что тема столетия "Унири" несколько лет муссировалась немногочисленными, но шумными ее сторонниками.

© Photo: Arhiva personală a lui Serafim Urechean Урекян: "униря" приведет к распаду Румынии

Даже создавались движения и организации, суть которых сводилась к расхожему нынче лозунгу — "можем повторить". Разумеется, весь 2018 год унионисты будут напоминать о себе, заявил, обсуждая эту тему в радиостудии Sputnik Молдова политолог, замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.

"Униря" 1918 года — важное событие и для нынешних граждан Молдовы. Те, кто сейчас придерживаются унионистских взглядов, не нашли для себя экспонента — партии, за которую бы они голосовали. Если Бэсеску допустят в молдавскую политику, ситуация может измениться. Думаю, в марте 2018 пройдут марши и конференции унионистов. Апогей конечно будет в декабре", — сказал Жук.

Интересно, что тему столетия "Унири" будут эксплуатировать абсолютно все политические силы страны, считает политолог.

"Конечно, это событие приведет и к сплочению левого электората — они, в свою очередь, будут пропагандировать антиунионизм и говорить об угрозе государственности. Тут всем не стоит забывать, что у Румынии никогда, собственно, не было конкретного плана по поглощению Молдовы. 27 августа 1991 года был последний шанс на "Унирю", но Илиеску тогда боялся Горбачева", — разъяснил эксперт.

Эксперт российского Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер придерживается схожей точки зрения на данную проблему.

"Когда унионисты пытаются привлечь к себе внимание, это вредит даже самому унионизму, потому что он официально не разделяется ни одной из правящих в Румынии правящих сил. С другой стороны, это пиар-повод у пророссийских партий в Молдове, чтобы привлечь к этому внимание", — сказал Брутер.

Вместе с тем Брутер уверен, что унионизм остается маргинальным сектором молдавской и румынской политики и ждать от его сторонников каких-либо сюрпризов не стоит.

"В общем-то все это не очень влияет на политический расклад в Молдове. Сторонников объединения с Румынией не так уж много, унионисты никогда не могли выиграть выборы, поэтому они пытаются привлечь к себе внимание и найти поддержку прежде всего в Румынии. Но все это находится на задворках политических процессов", — резюмировал политолог.

Использование событий прошлого для сколачивания политического капитала — это обычная практика, в которой, по сути нет ничего плохого, говорят политологи.

Однако историки напоминают, что события былых дней не могут быть "пересажены" на почву настоящего.

Философы и литераторы же, в свою очередь, не зря подчеркивают невозможность вхождения в реку дважды, и что история второй раз повторяется в виде фарса. Суммируя эти идеи, можно выработать здоровое отношение к любым историческим событиям.

В том числе и к "Унире".