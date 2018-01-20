Сторонники Шора протестовали у офиса Санду

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Граждане Молдовы и представители Партии Шора провели в субботу в Кишиневе акцию протеста против деятельности Майи Санду и возглавляемой ею партии "Действие и солидарность".

Акция состоялась перед входом в офис политформирования Санду, на улице Матеевича.

Участники митинга скандировали лозунги: "Хватит лгать!", "Майя, из-за твоих реформ люди уезжают из страны!", "Майя, нужно работать, а не болтать!", "Долой Майю Санду!".

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari

Протест у офиса "PAS" © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 14 © Sputnik / Miroslav Rotari Протест у офиса "PAS"

Заместитель председателя Партии Шора Марина Таубер, обратившись к собравшимся, заявила, что "Санду и члены ее нынешней партии были рядом с Владимиром Филатом, экс-премьером, который сейчас сидит в тюрьме за акты коррупции".

"Люди, которые были вместе с Филатом, не могут заявлять о себе как патриоты и защитники страны. Все это была одна полукриминальная структура", — сказала Таубер.

Участники акции требовали призвать Санду к ответственности, за высказанное ею, по мнению протестующих, лжесвидетельство в адрес бизнесмена и мэра Оргеева Илана Шора.

Ранее Санду заявила, что Шор, возглавлявший админсовет Banca de Economii, якобы участвовал в выведении средств из банковской системы Молдовы.