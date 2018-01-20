Россия продолжит гуманитарные и культурные проекты в Приднестровье

Лидер Приднестровье Вадим Красносельский в ходе визита в Москву встретился с высокопоставленными российскими чиновниками и представителями юридического сообщества

ТИРАСПОЛЬ, 20 янв — Sputnik, Ирина Ляхова. Реализация гуманитарных и культурных проектов, которые Россия осуществляет в Приднестровье, продолжатся и в 2018 году. Об этом сказал спецпредставитель президента РФ, вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, который в эти дни пребывает с визитом в Москве, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

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"Дмитрий Рогозин говорил о содействии в предоставлении кредитования для реального сектора приднестровской экономики. В этом году продолжится и реализация гуманитарных и культурных проектов, которые Россия осуществляет в Приднестровье", — отметили в пресс-службе.

В рамках визита Красносельский встретился также со статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

Основное внимание было уделено текущей ситуации в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем. Участники встречи говорили и о формировании новой переговорной повестки.

"По словам спецпредставителя РФ, Молдове и Приднестровью следует сделать акцент на решении вопросов, от которых зависит жизнь и благополучие людей, проживающих на обоих берегах Днестра", — пояснили в пресс-службе.

Собеседники обсудили и ряд других вопросов, в частности касающихся получения гражданства Российской Федерации, полисов медицинского страхования, применения материнского капитала на территории Приднестровья, а также потенциальных возможностей по активизации двустороннего взаимодействия России и Приднестровья на всех уровнях.

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Вадим Красносельский также встретился с представителями юридического сообщества Российской Федерации, пригласив собеседников посетить Приднестровье.