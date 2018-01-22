США изучит готовность Молдовы к условиям войны, сообщают СМИ

Как сообщается в масс-медиа, Оборонное логистическое агентство США собирается изучить инфраструктуру пяти европейских стран — Белоруссии, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши — на предмет готовности к условиям военного времени

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Оборонное логистическое агентство США собирается провести исследование пяти европейских стран — Белоруссии, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши — на предмет готовности к ведению войны. Исследование, как утверждается, необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций, отмечает РИА Новости.

В итоговых отчетах должна содержаться следующая информация: данные о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Пентагон также интересуют сведения о строительных материалах и технике. Помимо вышеперечисленного, в докладах должна содержаться информация о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

Кроме того, США планируют получить информацию о транспортной инфраструктуре восточно-европейских стран — портах, железных и автомобильных дорогах, аэропортах, мостах и паромных переправах.