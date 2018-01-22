Додон о намерении Канду выставить Москве счет за "оккупацию"

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны Адриана Канду "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Противостояние в верхах власти Молдовы: что ждет страну дальше

Как считает молдавский лидер, подобная декларация связана с предстоящими в республике парламентскими выборами, которые намечены на осень этого года или начало 2019 года.

Ранее председатель парламента Молдовы в интервью Latvijas Avize обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.

"Считаю, что заявление спикера парламента Республики Молдова вписывается в антироссийскую риторику правящего большинства, которую они демонстрируют на протяжении последнего времени. По моему мнению, это заявление напрямую связано с предстоящими в этом году парламентскими выборами", — сказал Додон.

По его мнению, "правящее большинство в очередной раз хочет покрасоваться перед Западом", однако, как отметил президент Молдовы, подобная игра может оказаться опасной".

Он считает, что такая позиция спикера молдавского парламента останется на уровне заявлений, чтобы поддерживать электорат прозападного большинства. Додон еще раз обратил внимание на то, что российская миротворческая операция — гарант сохранения мира на Днестре. Молдавский лидер подчеркнул, что без стратегического партнерства с Россией республика не выживет.