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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон о намерении Канду выставить Москве счет за "оккупацию"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский лидер прокомментировал заявление спикера парламента республики о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за якобы "оккупацию" Приднестровья

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны Адриана Канду "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья. 

Флаг Республики Молдова
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Как считает молдавский лидер, подобная декларация связана с предстоящими в республике парламентскими выборами, которые намечены на осень этого года или начало 2019 года.

Ранее председатель парламента Молдовы в интервью Latvijas Avize обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.

"Считаю, что заявление спикера парламента Республики Молдова вписывается в антироссийскую риторику правящего большинства, которую они демонстрируют на протяжении последнего времени. По моему мнению, это заявление напрямую связано с предстоящими в этом году парламентскими выборами", — сказал Додон.

По его мнению, "правящее большинство в очередной раз хочет покрасоваться перед Западом", однако, как отметил президент Молдовы, подобная игра может оказаться опасной".

Он считает, что такая позиция спикера молдавского парламента останется на уровне заявлений, чтобы поддерживать электорат прозападного большинства. Додон еще раз обратил внимание на то, что российская миротворческая операция — гарант сохранения мира на Днестре. Молдавский лидер подчеркнул, что без стратегического партнерства с Россией республика не выживет.

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Теги:
Выборы в Молдове, комментарий, счет, Игорь Додон, Андриан Канду, Москва, Молдова, Россия, Приднестровье
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