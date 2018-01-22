Видение Приднестровья: какими должны быть отношения Москвы и Кишинева

По мнению главы Приднестровья Вадима Красносельского, Тирасполь не желает, чтобы отношения между Россией и Молдовой были плохими, так как это негативно отразится и на самом регионе

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Комментируя отношения между Молдовой и Россией, лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что нагнетание напряженности продолжается.

"Я не желаю плохих отношений между Молдовой и Россией потому, что мы сами будем от этого страдать", — сказал он.

Он подчеркнул, что видит развитие отношений между Молдовой и Россией в русле выстраивания нормальных отношений, независимо от правящих элит. В то же время он заявил, что миротворцы России являются гарантами мира в Приднестровье.

© Sputnik / Miroslav Rotari Посол России поделился мнением о результатах 2017 года в Приднестровье

"Эта тема не подлежит обсуждению. Я глубоко убежден, что если бы не миротворцы, не все было бы у нас так гладко, и провокации были бы не исключены", — заключил он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В 2017 году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.