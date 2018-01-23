Правительство Молдовы уточнит обязанности премьера и его заместителей

После реформы правительства Молдовы кабмин уточнит, что входит в компетенции премьера и его заместителей

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Госканцелярия обнародовала проект решения правительства о распределении обязанностей премьер-министра Молдовы и вице-премьеров страны. Документ выставлен на обсуждения до 9 февраля.

Парламент Молдовы в июле 2017 года утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств в кабмине осталось всего девять, исчезли должности вице-министров, которых заменили госсекретари. В декабре премьер подписал распоряжение об отставке семи членов правительства, а в январе 2018-го утвердили тех, кто их заменил. В частности, в правительстве появилась новая должность – вице-премьер по евроинтеграции, а всего в кабмине сейчас два заместителя главы правительства.

Как сказано в пояснительной записке к проекту решения, именно после реформы правительства "появилась необходимость прояснить обязанности премьера и вице-премьеров".

"Проект предусматривает указание обязанностей премьер-министра и вице-премьеров, ответственных за процессы евроинтеграции и реинтеграции", — говорится в пояснительной части.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сказали Канду и Филип новым членам правительства

Таким образом, глава правительства руководит кабмином и координирует деятельность членов правительства и выполнение ими своих обязанностей, следит за реализацией программы правительства и планами по ее претворению в жизнь, координирует отношения с международными финансовыми структурами, странами-донорами, представляет правительство внутри страны и за ее пределами, руководит кадровой политикой в госструктурах и контролирует отношения правительства с местными властями, с другими ведомствами центральной власти, обеспечивает сотрудничество с Национальным банком, Национальной комиссией по финансовому рынку и другими структурами банковского сектора, с неправительственными организациями по защите прав, свобод человека и продвижению демократических ценностей. Премьер вправе распорядиться о проведении проверок по вопросу эффективности и срокам выполнения обязанностей подчиненных. Глава правительства также определяет обязанности своих заместителей.

Вице-премьер по евроинтеграции, согласно проекту, будет координировать деятельность министерств и других подведомственных правительству структур, которые занимаются европейской интеграцией. Также он представляет правительство при контактах с европейскими институтами и ведомствами стран ЕС, руководит межминистерскими группами, работающими над реализацией Соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и документами по продвижению процесса евроинтеграции, выполняет другие порученные премьером обязанности.

© Sputnik/ Николай Костыркин Новая версия правительственного флага Молдовы

Что касается вице-премьера по реинтеграции, то он координирует деятельность публичной власти для реализации программ по территориальной, политической, экономической и социальной реинтеграции Молдовы, является представителем по политическим вопросам в процессе приднестровского урегулирования, тем самым участвует в переговорах по этому вопросу. Вице-премьер по реинтеграции сотрудничает с международными организациями, которые участвуют в решении приднестровской проблемы, а также с неправительственными организациями по тому же вопросу.

Также вице-премьер может создавать рабочие группы, которые занимаются консолидацией доверия и реинтеграцией страны.

Глава правительства может поручать выполнять этому вице-премьеру и другие обязанности.