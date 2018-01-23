Президент Молдовы сделал заявление по выборам в парламент страны

Парламентские выборы 2018 в Молдове: о чем попросил президент страны дипломатов, аккредитованных в республике

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал международные институты и дипломатические миссии, аккредитованные в республике, уделить повышенное внимание мониторингу предвыборной кампании и парламентских выборов.

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Осенью 2018 года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Эксперты отмечают, что выборы в законодательный орган страны могут состояться либо в конце осени этого года или в начале 2019-ого.

Как написал Додон во вторник на своей официальной странице в Facebook по итогам традиционной встречи с дипломатами, стороны обсудили проведение парламентских выборов в этом году.

"Призвал международные институты и дипломатические миссии, аккредитованные в нашей стране, уделить повышенное внимание мониторингу предвыборной кампании и выборам", — отметил Додон.

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По его мнению, "предстоящие в 2018 году выборы имеют фундаментальное значение для дальнейшего развития Республики Молдова, в связи с этим их проведение должно быть максимально прозрачным и корректным".