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Tiraspol, the capital of Transdniestr

Что стоит за обвинением России в оккупации ею Приднестровья

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Политика
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Владимир Лепехин
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В субботу спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью одному из латвийских изданий сообщил о намерении выставить России счет на миллиарды долларов за 25-летнюю "оккупацию" ею Приднестровья

В воскресенье российские политики подвергли высказывание молдавского парламентария резкой критике. Что, на самом деле, не имеет смысла: обвинения России в том, что она кого-то и где-то оккупировала, не имеют под собой никаких оснований. Полагаю, сам Канду наверняка не сомневается в том, что не будь в Приднестровье российских миротворческих сил, не останови РФ в свое время приднестровских ополченцев, Кишиневу бы точно не поздоровилось. Так что карикатурные нападки на Россию объясняются, скорее, некими внешними интригами — попытками контролирующих Молдову сил спровоцировать российское руководство на те или иные шаги. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о намерении Канду выставить Москве счет за "оккупацию"
В том, что молдавский чиновник назвал российские миротворческие силы в ПМР "оккупационными войсками", нет ничего нового: к русофобской риторике мы уже привыкли. В той же Латвии, где Канду в очередной раз поупражнялся в русофобии, вопрос о российской "оккупации", как и претензии на какие-то денежные компенсации от "оккупанта", звучат вот уже многие годы — и ничего; сами латыши уже начинают смеяться над этой мантрой местных националистов.

В очередном цирке с намерением "выставить России счет на миллиарды долларов" обращает на себя внимание иное. В частности, тот факт, что заявление спикера молдавского парламента совпало по времени с принятием Верховной Радой Украины закона о "деоккупации" Донбасса, главный смысл которого заключается в одобрении депутатами использования главой государства военной силы на Донбассе, в том числе против государства-агрессора. Кто имеется в виду под агрессором, понятно: киевскому режиму нужно всячески поддерживать миф о том, что Россия "оккупировала" юго-восток Украины.

Как видим, в обоих случаях кто-то стремится обострить отношения России со своими соседями — Украиной и Молдовой. Кто-то синхронно и в одной логике подталкивает Киев и Кишинев к нападкам на руководство РФ, подливая масла в огонь и без того непростых отношений властей названных стран с Москвой.

Замечу, что Канду фактически призвал к пересмотру статуса ведущего международного переговорного формата по Приднестровью «5+2», а Верховная Рада отказалась признавать международный статус минских соглашений. Напомню также, что за сутки до принятия Радой закона, обнуляющего (для Киева) минский переговорный формат, в Митровице (Косово) был убит лидер сербской партии Оливер Иванович, что позволило противникам диалога между косоварами и сербами обнулить соответствующий переговорный формат и по Косово.

Вадим Красносельский
© Sputnik/ Irina Leahova
Видение Приднестровья: какими должны быть отношения Москвы и Кишинева

Очевидно, что кто-то на Западе решил сыграть с Россией и её союзниками в новую игру и атаковал их через Киев, Кишинев и Приштину. Кто-то решил разморозить ряд региональных конфликтов, дабы дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе.

Лично я полагаю, что вся эта тщательно срежиссированная операция реализуется за спиной чиновников ЕС. Чувствуется стиль американских спецслужб — именно они, в связке с функционерами НАТО заинтересованы в раздувании мифа о "российской угрозе", обрастающего такими терминами, как "оккупация", "страна-агрессор" и проч.

Рассмотрим логику очередной партии игры в "российскую угрозу" на примере ситуации с Приднестровьем.

Сегодня в случае с этой самопровозглашенной республикой мы имеем замороженный конфликт, по сути, имеющий только одну перспективу — международное признание независимости ПМР. Ясно ведь, что граждане Приднестровской Молдавской республики не откажутся от независимости, как долго не продолжались бы переговоры Тирасполя с молдавской стороной. (Граждане ПМР могут рассматривать вариант возвращения своей территории в состав Молдовы только в одном случае — если эта республика займет дружественную позицию по отношению к РФ; но ей ведь этого западные кураторы не позволят). Не бросит Приднестровье и Россия.

Вот этот замороженный конфликт начал кого-то раздражать. И вряд ли этот кто-то — руководство Молдовы. Молдавских политиков нынешняя ситуация, в принципе, вполне устраивает уже хотя бы потому, что эта республика снабжается дешевым российским газом, при том, что за газ, поступающий из РФ в ПМР, Кишинев, считая Приднестровье своим, России не платит.

Правительство Рекспублики Молдова
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Когда состоятся переговоры в формате "5+2": что говорят в Кишиневе

Сегодня ПМР по факту находится в блокаде, а ржавчина подкупов приднестровских чиновников и НКО различными западными грантами постепенно подтачивает отношения этой республики с Россией, формируя в ней постепенный тренд на евроинтеграцию. Но, думаю, кто-то посоветовал молдавским парламентариям не ждать возможного компромисса с ПМР и в одностороннем порядке обострить отношения с Приднестровьем и Россией. Кто-то хочет перевести замороженный на Днестре конфликт в горячую фазу.

Тут можно предположить, что в Молдове уже началась подготовка к парламентским выборам, где коньком демократов-евроинтеграторов (рейтинг Демократической партии Молдовы едва ли дотягивает до 4-5 %; личный рейтинг Андриана Канду и того ниже) станет русофобия — никаких ведь позитивных программ населению страны они предложить не могут… А чтобы русофобский курс достиг требуемого эффекта, нужно спровоцировать Россию на какие-нибудь жесткие заявления в адрес руководства Молдовы, и с этой целью проще всего обвинить РФ в какой-либо несуразности. Однако же, связать русофобский выпад молдавского спикера исключительно с предстоящей избирательной кампанией значит сильно упростить ситуацию.

Аналогичным образом складывается обстановка и на Украине.

Вряд ли депутаты Верховной Рады сами додумались до того, чтобы «отменить» своим решением действие минских соглашений. Соглашения эти Киеву не жмут — он все равно их не замечает или не выполняет. Похоже, депутатов подтолкнула к такому решению некая внешняя сторона — та, которая хотела бы спровоцировать ДНР-ЛНР и РФ на некие резкие шаги по отношению к Киеву, в результате чего Запад может получить повод для того, чтобы дать им адекватный "ответ". Например, оккупировать Украину (а заодно и Молдову) войсками НАТО.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Теги:
оккпирование, нападки, компенсации, Канду, Молдова, Приднестровье
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