Опрос: в Молдове против вступления в НАТО

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове большая часть населения — против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные опроса "Vox Populi", проведенного Ассоциацией социологов и демографов и представленного в среду.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Россия ответит на создание и модернизацию баз НАТО у ее границ

Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления в НАТО, то лишь 19,4% населения проголосовали бы "за". При этом против выступили бы 59,6% опрошенных. Не приняли бы участие в голосовании 7,1% респондентов, ничего не знают о НАТО 5,3% опрошенных, а еще 8,6% не определились с выбором или отказались отвечать.

Статистика показывает, что число сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО уменьшается. По данным опроса 2017 года, их число составляло 22,5%.

Социологическое исследование проводилось с 2 по 18 января. В нем приняли участие 1793 человека из 91 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет 2,4%. Второй этап запланирован на сентябрь-октябрь 2018 года.

Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдовы действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

Против этого неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.