Стало известно, какие партии пройдут в парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Молдова вступила в предвыборный год. Этой осенью истекает мандат действующего парламента республики. Политические аналитики отмечают, что выборы в высший законодательный орган страны могут состояться осенью текущего года или в начале 2019-ого.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы могут не состояться в 2018 году

Эти выборы в парламент впервые должны пройти по смешанной избирательной системе. То есть, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

Исследование, проведенное Ассоциацией социологов и демографов показало, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент республики, то Партия социалистов Республики Молдова получила бы 35,3% голосов. На втором месте расположилась бы партия "Действие и солидарность" под руководством бывшего министра просвещения республики, экс-кандидата в президенты страны Майи Санду — 16,9%. На третьей строчке — Демократическая партия, за которую проголосовали бы 7,4% респондентов, на четвертой — платформа "Достоинство и правда" с 3,8%, а на пятой — Партия коммунистов с 1,6%.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Шаповалов: в следующий парламент Молдовы могут пройти четыре партии

При этом 7,6% респондентов заявили, что не намерены участвовать в выборах, а 22,4% опрошенных не смогли определиться с ответом.

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На вопрос, какой политик в Молдовы пользуется наибольшим доверием, 25% респондентов назвали Додона. На втором месте — Майя Санду, которой доверяют 9,1% опрошенных, на третьей позиции — премьер Павел Филип — 2,1%. При этом 28,1% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос, а 24,6% опрошенных отметили, что не доверяют ни одному молдавскому политику.