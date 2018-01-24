16:11 24 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-2°C
Прямой эфир
Поиск
Парламент Молдовы

Стало известно, какие партии пройдут в парламент Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (22)
29210

Каким будет следующий состав парламента Молдовы: у каких партий больше шансов попасть в высший законодательный орган страны

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Молдова вступила в предвыборный год. Этой осенью истекает мандат действующего парламента республики. Политические аналитики отмечают, что выборы в высший законодательный орган страны могут состояться осенью текущего года или в начале 2019-ого.

Выборы президента Молдовы 2016
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в парламент Молдовы могут не состояться в 2018 году

Эти выборы в парламент впервые должны пройти по смешанной избирательной системе. То есть, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

Исследование, проведенное Ассоциацией социологов и демографов показало, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент республики, то Партия социалистов Республики Молдова получила бы 35,3% голосов. На втором месте расположилась бы партия "Действие и солидарность" под руководством бывшего министра просвещения республики, экс-кандидата в президенты страны Майи Санду — 16,9%. На третьей строчке — Демократическая партия, за которую проголосовали бы 7,4% респондентов, на четвертой — платформа "Достоинство и правда" с 3,8%, а на пятой — Партия коммунистов с 1,6%. 

Борис Шаповалов
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Шаповалов: в следующий парламент Молдовы могут пройти четыре партии
При этом 7,6% респондентов заявили, что не намерены участвовать в выборах, а 22,4% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Президент Молдовы сделал заявление по выборам в парламент страны>>>

На вопрос, какой политик в Молдовы пользуется наибольшим доверием, 25% респондентов назвали Додона. На втором месте — Майя Санду, которой доверяют 9,1% опрошенных, на третьей позиции — премьер Павел Филип — 2,1%. При этом 28,1% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос, а 24,6% опрошенных отметили, что не доверяют ни одному молдавскому политику.

Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (22)

По теме

Валерий Осталеп рассказал об альянсах после парламентских выборов
Досрочные парламентские выборы в Молдове: реальность или миф
Выборы в парламент: социалисты будут ориентироваться на праймериз
Теги:
смешанная избирательная система, Выборы в Молдове, парламентские выборы, партии, опрос, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Ошибка и провокация

    Мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение латвийского правительства одобрить реформу школьного образования.

  • Порт Усть-Луга, архивное фото
    Балтийский перехват

    Российский международный торговый порт Усть-Луга перехватывает инициативу у портов балтийских стран.

  • Алиса Блинцова
    Русский образ

    Представитель НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова заявила, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии неоднозначны.

  • Нефтяной трубопровод, архивное фото
    Торг уместен

    "Транснефть" рассказала о торгах Минска и Москвы за тарифы на транзит российской нефти по территории Беларуси.

  • Георгий Квирикашвили
    Точки соприкосновения

    Грузия готова развивать отношения с Россией в торговле и туризме, а также в гуманитарных и культурных вопросах, заявил грузинский премьер.

  • Детектив с лупой в руке
    Что в почерке твоем?

    Какие тайны может поведать почерк человека, и как по почерку можно установить его психологический портрет, узнал Sputnik Абхазия.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку
    Бакинские встречи

    Определилась дата встречи командующего силами НАТО в Европе и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России в Баку.

  • Премьер-министр Армении Карен Карапетян
    Милости просим!

    Армения ожидает еще больший поток туристов из России после разрешения на въезд в страну по внутренним российским паспортам.

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Стеклянные купола теплиц Садов у Залива в Сингапуре ночью
Ночные краски, или самые зрелищные здания со всего света
В Оймяконе туристы купались в 50-ти градусный мороз
А нам все равно: в Оймяконе туристы купались в 50-градусный мороз
Сколько у Вас ровесников в Молдове
Сколько людей вашего возраста проживают в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться