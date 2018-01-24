Из вице-премьеров - в советники: кабмин объявил о новых назначениях

Три бывших вице-премьера стали советниками главы правительства по разным вопросам, также назначены шесть послов

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Премьер-министр Павел Филип подписал распоряжения о назначении троих своих советников, которыми стали бывшие вице-премьеры. Об этом глава кабмина сообщил в среду на заседании правительства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Правительство Молдовы уточнит обязанности премьера и его заместителей

Так, бывший вице-премьер и экс-министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур будет советником по вопросам внешней политики, экс-вице-премьер и министр экономики Октавиан Калмык — советником по экономическим вопросам, бывший вице-премьер по реинтеграции Георге Балан — советником по вопросам реинтеграции.

Руководителем контролирующего корпуса премьер-министра назначен Еремей Присяжнюк

Кроме того, правительство на заседании в среду утвердило шесть своих диппредставителей.

Так, послом Молдовы в Бельгии стал экс-замминистра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий, послом в Литве – Сергей Михов, послом в Нидерландах – Татьяна Пырву, послом в Китае – Денис Желималай, послом в Греции и Кипре – Анатолие Вангели, послом в Австрии и Словакии – Виктор Осипов.