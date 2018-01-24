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Парламент Молдовы

Молдавские депутаты ответили Госдуме России

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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В парламенте Молдовы отреагировали на заявление Госдумы Российской Федерации: что ответили молдавские депутаты коллегам из Москвы

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В парламенте Молдовы зарегистрирован проект декларации, в которой группа молдавских депутатов осуждает позицию Госдумы Российской Федерации.

Как отмечено в распространенном пресс-службой парламента страны сообщении, проект декларации подписали депутаты из фракциии Демократической партии Молдовы (которой принадлежит парламентское большинство), парламентской группы Народно-европейской партии, а также несколькими независимыми законотворцами.

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"Группа депутатов зарегистрировала сегодня в парламенте Республики Молдова проект декларации, в которой осуждает нападения Российской Федерации на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность республики", — отмечено в пресс-релизе парламента.

В тексте документа сказано, что "оскорбительные заявления о нашей стране и о наших гражданах, ограничениях для молдавских экспортеров, политическое преследование молдавских чиновников, включая представителей парламента и правительства Республики Молдова, представляет собой открытое вмешательство Москвы и даже одного из российских ведомств в политику нашей страны и указывает на провокационное и недружелюбное отношение к нашей республике".

Там также указано на обеспокоенность молдавских депутатов якобы вмешательством Москвы в предстоящие выборы в парламент Молдовы.

"Авторы подчеркнули "необоснованность решения, принятого Государственной думой Российской Федерации, путем которого хотят ограничить доступ граждан Молдовы к программам некоторых российских телеканалов", — отмечено в сообщении пресс-службы парламента.

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В пресс-релизе также указывается на то, что авторы проекта декларации выступают за конструктивный диалог, укрепление и развитие партнерства с Россией.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял ранее отклоненный президентом страны закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Затем Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между парламентом и президентом, заявив, что данный закон может вместо Игоря Додона утвердить спикер или премьер. 10 января председатель парламента Молдовы Андриан Канду промульгировал этот документ.

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Теги:
российские новостные программы, ответ, депутаты, Госдума, парламент, Молдова, Россия
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