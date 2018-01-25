Филип: Кишинев продолжит диалог по вопросам реинтеграции страны

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Диалог по проблемам реинтеграции Молдовы будет продолжаться. Об этом заявил премьер Павел Филип, представляя итоги работы правительства за два года.

Глава кабмина подчеркнул, что в 2016 году после двухлетней паузы возобновились переговоры в формате "5+2", а 2017-й принес улучшение отношений с приднестровским регионом.

"Отмечу подписание четырех протоколов, которыми стороны согласились решить некоторые проблемы жителей обоих берегов Днестра. В то же время Молдова по факту переняла контроль на границе в Приднестровском регионе", — сказал Филип.

Он уточнил, что речь идет о совместном молдавско-украинском контроле на КПП Кучурган-Первомайск.

"Это возвращение к нормальному положению вещей, так как любая страна должна полностью контролировать свои границы. Мы продолжим диалог, поскольку страна должна реинтегрироваться", — сказал Филип.

Очередной раунд официальных переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" прошел в ноябре 2017 года в Вене. Главный итог встречи заключается в том, что участники переговоров по приднестровскому урегулированию рассчитывают реализовать в течение года все согласованные в Вене положения берлинского протокола.

Тогда стороны подписали протокол заседания Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, подтвердили готовность согласовать и подписать до конца февраля 2018 года договоренность о механизме участия транспортных средств из Приднестровья в международном автомобильном движении.

Кроме того, достигнута договоренность реализовать в течение 2018 года практические результаты по тем пунктам "Берлинского протокола", которые еще не выполнены.