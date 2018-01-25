Филип: нейтралитет Молдовы – не изоляция

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Недавнее открытие в Кишиневе бюро по связям с НАТО не противоречит нейтралитету Молдовы, а сам нейтралитет – не изоляция, заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Павел Филип, представляя итоги работы правительства за два года.

Заговорив о сфере национальной обороны, глава кабмина обратил внимание на принятый 1 ноября 2017 года проект Стратегии национальной обороны.

"Отмечу в области обороны важный момент для диалога по оборонной тематике — недавнее открытие бюро по связям с НАТО. Оно не противоречит политике нейтралитета нашей страны. Нейтралитет – не означает изоляцию, а означает обсуждение обоюдоинтересных проектов со всеми политическими фигурами и военными в нашем регионе. Мы должны сотрудничать с теми, кто хочет мира, и кто хочет нам добра", — сказал Филип.

© Sputnik / Miroslav Rotari Опрос: в Молдове против вступления в НАТО

При этом представленное накануне исследование Ассоциации социологов и демографов свидетельствует о том, что, если бы в Молдове в рамках референдума поставили вопрос о вступлении республики в НАТО, то 59,6% населения выступили бы против и лишь 19,4% высказались бы "за".

Статистика показывает, что число сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО уменьшается. По данным опроса 2017 года, их число составляло 22,5%.

Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдовы действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

Против этого неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.