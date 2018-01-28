Рот – на замке, или почему в Молдове ограничили вещание российского ТВ

Андрей Петрик, Sputnik Молдова
Запретный плод сладок. Это известно издревле, а подтверждений этой прописной истине на протяжении истории было масса. Людям всегда было свойственна такая черта, как любопытство: будь то подсматривание за жизнью соседей через замочную скважину, либо прослушивание запрещенных в Советском Союзе на "Рекордах", "Сириусах", "Соколах" и "WEF" на ультракоротких волнах радиостанций "Голос Америки", "BBC" и других.
Все возможные запреты исчезли в одночасье с падением "железного занавеса", а люди постепенно начали усваивать простую истину о том, что в свободном, демократическом обществе можно слушать, смотреть, писать и говорить все, что душе угодно. Не государство, а рука человека и пульт от телевизора стали тем средством, которые определяли: какую информацию смотреть, а какую пропустить.
В январе парламент Молдовы принял, а спикер парламента Андриан Канду подписал закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач.
Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться, насколько запреты, характер которых больше похож на первую половину XX-го века, уместны в веке XXI-ом? И как в ЕС могут смотреть на такую сомнительную практику ограничений?
Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.
"Мы живем в очень сложном мире, где достаточно хорошо работает принцип двойных стандартов. И практическое применение этих стандартов ярко иллюстрирует ограничение вещания в Молдове информационно-аналитических программ российских телеканалов. Это — яркий результат геополитического противостояния", — заявил Рар.
Между тем, по словам эксперта, молдавское общество довольно толерантно относится к такому решению, принятому местными парламентариями, тогда как, к примеру, в Берлине или другом европейском городе, жители оспорили бы в суде такое нововведение, посчитав его грубым нарушением своих прав и свобод. Граждане Молдовы, по мнению Александра Рара, видимо, предпочтут более тихий, но дорогой вид протеста — установку спутниковых антенн или просмотр запрещенных телепередач в интернете.
"Молдове пока прощаются все "погрешности", которые она совершила на пути евроинтеграции, на это просто стараются не обращать внимание. В том числе в Брюсселе закрывают глаза и на такое нарушение демократических норм, — на попрание прав человека, которое имело место с ограничением вещания в республике программ российских телеканалов", — подчеркнул эксперт.
Эксперт отметил, что в Молдове работает принцип разделения по точкам зрения граждан, по их внешнеполитическим ориентирам и воззрениям, когда население страны на уровне центральной власти негласно сортируют на тех, кто смотрит правильные телеканалы, и им это делать можно и нужно, и на тех, кто стремится узнать альтернативную точку зрения — априори поступает неправильно. Вспоминая строчки Высоцкого о свободе слова, это выглядит примерно так: "ловит, контра, ФРГ".
"На уровне подсознания, власти Молдовы воспринимают человека, который смотрит российские телеканалы, как антисистемный элемент, который выбрав не ту кнопку на телепульте, заранее выступает против Запада, против Европы. Поэтому взывать к демократическим принципам в случае с запретом на вещание в Молдове программ российского ТВ — наивно. Европа продолжит молчать и смотреть на происходящее лишь сквозь призму своих геополитических интересов. Маски — сброшены", — подчеркнул собеседник.
По словам эксперта, действия молдавских парламентариев в случае с ограничением на вещание в республике определенного телевизионного информационно-аналитического контента, можно поставить в один ряд с созданием при Совете Европы Института по противодействию российской пропаганде. Рар подчеркивает, что вряд ли власти республики приняли такое резонансное решение в одиночку, самостоятельно.
"В этом учреждении работают преимущественно прибалтийцы и поляки, которые будут делать все, чтобы проводить самую жесткую линию в отношении так называемой российской "пропаганды", информационного контента российских СМИ. В Германии пока не дошло до таких запретов, но сотрудники этого Института будут стараться ввести ограничения, уже принятые в Украине и в Молдове, на всем пространстве стран ЕС. А потом все вместе призывать не просвещенных к всемирной демократии", — подытожил Александр Рар.