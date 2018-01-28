Рот – на замке, или почему в Молдове ограничили вещание российского ТВ

Политолог-международник Александр Рар в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, как в республике на практике были применены двойные стандарты в случае с ограничением вещания программ российского телевидения

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Запретный плод сладок. Это известно издревле, а подтверждений этой прописной истине на протяжении истории было масса. Людям всегда было свойственна такая черта, как любопытство: будь то подсматривание за жизнью соседей через замочную скважину, либо прослушивание запрещенных в Советском Союзе на "Рекордах", "Сириусах", "Соколах" и "WEF" на ультракоротких волнах радиостанций "Голос Америки", "BBC" и других.

Все возможные запреты исчезли в одночасье с падением "железного занавеса", а люди постепенно начали усваивать простую истину о том, что в свободном, демократическом обществе можно слушать, смотреть, писать и говорить все, что душе угодно. Не государство, а рука человека и пульт от телевизора стали тем средством, которые определяли: какую информацию смотреть, а какую пропустить.

В январе парламент Молдовы принял, а спикер парламента Андриан Канду подписал закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться, насколько запреты, характер которых больше похож на первую половину XX-го века, уместны в веке XXI-ом? И как в ЕС могут смотреть на такую сомнительную практику ограничений?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Мы живем в очень сложном мире, где достаточно хорошо работает принцип двойных стандартов. И практическое применение этих стандартов ярко иллюстрирует ограничение вещания в Молдове информационно-аналитических программ российских телеканалов. Это — яркий результат геополитического противостояния", — заявил Рар.

Между тем, по словам эксперта, молдавское общество довольно толерантно относится к такому решению, принятому местными парламентариями, тогда как, к примеру, в Берлине или другом европейском городе, жители оспорили бы в суде такое нововведение, посчитав его грубым нарушением своих прав и свобод. Граждане Молдовы, по мнению Александра Рара, видимо, предпочтут более тихий, но дорогой вид протеста — установку спутниковых антенн или просмотр запрещенных телепередач в интернете.

"Молдове пока прощаются все "погрешности", которые она совершила на пути евроинтеграции, на это просто стараются не обращать внимание. В том числе в Брюсселе закрывают глаза и на такое нарушение демократических норм, — на попрание прав человека, которое имело место с ограничением вещания в республике программ российских телеканалов", — подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что в Молдове работает принцип разделения по точкам зрения граждан, по их внешнеполитическим ориентирам и воззрениям, когда население страны на уровне центральной власти негласно сортируют на тех, кто смотрит правильные телеканалы, и им это делать можно и нужно, и на тех, кто стремится узнать альтернативную точку зрения — априори поступает неправильно. Вспоминая строчки Высоцкого о свободе слова, это выглядит примерно так: "ловит, контра, ФРГ".

© Sputnik / Miroslav Rotari Для чего в Молдове введен запрет на информацию из России

"На уровне подсознания, власти Молдовы воспринимают человека, который смотрит российские телеканалы, как антисистемный элемент, который выбрав не ту кнопку на телепульте, заранее выступает против Запада, против Европы. Поэтому взывать к демократическим принципам в случае с запретом на вещание в Молдове программ российского ТВ — наивно. Европа продолжит молчать и смотреть на происходящее лишь сквозь призму своих геополитических интересов. Маски — сброшены", — подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, действия молдавских парламентариев в случае с ограничением на вещание в республике определенного телевизионного информационно-аналитического контента, можно поставить в один ряд с созданием при Совете Европы Института по противодействию российской пропаганде. Рар подчеркивает, что вряд ли власти республики приняли такое резонансное решение в одиночку, самостоятельно.

"В этом учреждении работают преимущественно прибалтийцы и поляки, которые будут делать все, чтобы проводить самую жесткую линию в отношении так называемой российской "пропаганды", информационного контента российских СМИ. В Германии пока не дошло до таких запретов, но сотрудники этого Института будут стараться ввести ограничения, уже принятые в Украине и в Молдове, на всем пространстве стран ЕС. А потом все вместе призывать не просвещенных к всемирной демократии", — подытожил Александр Рар.