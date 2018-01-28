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Политолог о том, почему жители Молдовы не видят результатов евроинтеграции

© REUTERS/ Inquam Photos/Octav Ganea
Политика
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Российский политолог Дмитрий Журавлев в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил, почему несмотря на громкие лозунги результатов еврореформ пока не видно

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

"Разговоры о реформах есть, результатов не видно", — примерно так сегодня в частных беседах с журналистами характеризуют граждане Молдовы процесс реализации всех положений, за выполнение которых ответственность на себя взяло правительство Молдовы, подписав Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом.

Не слышно из уст европейских чиновников различного ранга и тех бравурных речей, которые они массово рассыпали в 2011-2012 годах, называя республику "историей успеха" в "Восточном партнерстве". Не видно в Кишиневе в последние годы и "высоких гостей", таких как Ангела Меркель или Джо Байден, которые ранее выступали перед ликующей толпой. Заморожен Западом и процесс предоставления республике макрофинансовой помощи с той же оговоркой, что не выполнили обещанные реформы.

Протест у парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Реформы" и "евроинтеграция" стали ругательными словами в Молдове

В частности, на минувшей неделе вице-премьер правительства Молдовы по вопросам европейской интеграции Юрий Лянкэ в рамках встречи с Комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом вновь обсуждали вопрос о бюджетной поддержке и возобновлении предоставления макрофинансовой помощи республике.

Конкретных договоренностей сторонам достичь не удалось, а Йоханнес Хан подчеркнул, что "правительство должно продолжить реализацию реформ, подчеркнув, что ЕС и впредь будет поддерживать европейский путь Молдовы и действия, направленные на развитие демократии и правового государства, на благо граждан".

Конституция Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евроинтеграция в Конституции — не более чем инструмент политики

Между тем: почему в Молдове могут лишь триумфально заявлять о начале процесса реформ, а как дело доходит до их выполнения, так поводов для оптимизма не так много?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал российский политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Есть две причины, по которым еврореформы в Молдове тормозятся. Во-первых, Запад, предлагая свои реформы, не сильно вдается в тонкости политической конъюнктуры отдельных постсоветских республик, где им очень сложно прижиться в силу высокого уровня коррупции. Во-вторых, те неплохие реформы, которые направлены на улучшение жизни людей не могут быть воплощены и потому, что ЕС хочет видеть в каждой такой "обновленной" стране маленькую Германию. Извините, но подтянуть Молдову до уровня ФРГ за 10-15 лет вряд ли возможно", — подчеркнул политолог.

Собеседник настаивает, что есть и третья, потаенная причина, по которой жители Молдовы не могут почувствовать хот сколь-либо ощутимый "вкус" евроинтеграции. Парадоксально, но факт: по словам Журавлева, заявляя о реформах и европейской модернизации большинства отраслей развития государства, власти страны в душе сами не сильно заинтересованы в их реализации в полной мере.

"Некоторые представители молдавских политических элит, так или иначе, не хотят терять тот сильный админресурс, те привилегии и финансовые преференции, которые закреплены за ними сегодня, когда страна лишь пытается делать первые шаги по заявленному пути евроинтеграции. В результате получается ни два, ни полтора: реформы тормозятся, а их плоды вряд ли когда-то будут ощутимы на практике, рядовым гражданином", — заявил Дмитрий Журавлев.

По словам политолога, период "ожидания реформ", подобно тому, который сегодня есть в Молдове, может длиться довольно долго, а отсутствие результатов европейских преобразований правящие элиты всегда смогут списать на различные, зачастую дутые причины, либо отвлечь внимание общества каким-либо приближенным к политике вопросом наподобие официального названия государственного языка или споров о правильности преподаваемой истории.

Теги:
"Восточное партнерство", макрофинансовая помощь, провал, неофициальные результаты, реформы, разочарование, ожидания, евроинтеграция, граждане Молдовы, Госдеп США, Европарламент, Юрий Лянкэ, Йоханнес Хан, Ангела Меркель, Джо Байден, Евросоюз, Молдова, Брюссель, Кишинев
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