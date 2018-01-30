10:17 30 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Выборы в Молдове

Избирательная система Молдовы под пристальным вниманием Запада

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (23)
84 0 0

Члены совместной делегации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ посетили Молдову и обсудили с депутатами аспекты внедрения в стране новой смешанной избирательной системы

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Представители всех парламентских фракций парламента Молдовы обсудили с членами делегации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ процедурные аспекты внедрения в стране новой смешанной избирательной системы. Эта встреча, как отметили в пресс-службе молдавского парламента, связана с подготовкой совместного заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ по измененному избирательному законодательству, которое планируется одобрить на заседании 16-17 марта этого года.

Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новая избирательная система – гибель или расцвет молдавской политики

Среди прочего стороны обсудили вопросы, связанные с разграничением округов, соблюдением гендерного равенства, голосованием диаспоры, приднестровским регионом и с другими административно-территориальными единицами.

Сначала члены делегации провели встречу с председателем парламента Андрианом Канду, а затем с представителями Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Либеральной партии и Либерально-демократической партии. Депутаты из оппозиции отметили, что они не принимали участия в создании избирательных округов, несмотря на то, что их приглашали стать членами рабочей комиссии, которая была создана для их разграничения.

"Мы хотим, чтобы избиратели голосовали не только за партию, которой симпатизируют, но и за кандидата, который будет представлять их в парламенте. Сожалею, что и другие оппозиционные парламентские партии не пожелали принять участие в работе по созданию округов", — сказал социалист Влад Батрынча.

Парламент Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Стало известно, какие партии пройдут в парламент Молдовы

Как отметил глава фракции Демократической партии Мариан Лупу, "вызывает сожаление низкий интерес политических партий в парламенте, которые отказались принять участие в разработке процедурных аспектов внедрения закона". Он считает, что благодаря внедрению смешанной избирательной системы создаются равные условия для участия граждан Молдовы в выборах.

Избирательная система Молдовы под пристальным вниманием Запада>>>

Депутат Еуджен Карпов подчеркнул, что Молдова заинтересована в выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, чтобы реализовать без затруднений новые законодательные положения.

Члены делегации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ в ходе ознакомительного визита в Молдову, который завершается 30 января, проведут встречи и с представителями Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики, Центральной избирательной комиссии, Национальной комиссии по созданию округов, а также внепарламентских фракций и гражданского общества.

Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (23)
Теги:
избирательная система, депутаты, Венецианская комиссия, ОБСЕ/БДИПЧ, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Конькобежец в мужском забеге
    В полку прибыло

    Пять дополнительных квот выделено сборной Беларуси для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

  • Камера заключенного в одной из тюрем
    Вор должен сидеть!

    МВД Грузии разработало поправки об ужесточении уголовного наказания для "воров в законе" и других членов "воровского сообщества".

  • Военная техника 58-й общевойсковой армии ЮВО
    Тотальная оборона

    Весь личный состав российской базы ЮВО в Абхазии и свыше 500 единиц военной техники участвуют в учениях по проверке боеготовности.

  • Томаты, архивное фото
    Беспроблемные томаты

    Проблем с экспортом азербайджанских томатов в Россию в 2018 году не ожидается – сторонам удалось решить все разногласия в этом вопросе.

  • Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС
    Будем стараться

    Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.

  • Невеста во время церемонии бракосочетания
    Брачные узы

    В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Танки Т-72 на репетиции парада к 75-летию Сталинградской битвы
Репетиция парада к 75-летию Сталинградской битвы
Zdob si Zdub feat. Loredana & Лигалайз - БАЛКАНА МАМА
Новый балканский шедевр: как группа Zdob si Zdub объединила три страны
Динамика Браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться