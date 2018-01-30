Избирательная система Молдовы под пристальным вниманием Запада>>>

Члены совместной делегации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ посетили Молдову и обсудили с депутатами аспекты внедрения в стране новой смешанной избирательной системы

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Представители всех парламентских фракций парламента Молдовы обсудили с членами делегации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ процедурные аспекты внедрения в стране новой смешанной избирательной системы. Эта встреча, как отметили в пресс-службе молдавского парламента, связана с подготовкой совместного заключения Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ по измененному избирательному законодательству, которое планируется одобрить на заседании 16-17 марта этого года.

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Среди прочего стороны обсудили вопросы, связанные с разграничением округов, соблюдением гендерного равенства, голосованием диаспоры, приднестровским регионом и с другими административно-территориальными единицами.

Сначала члены делегации провели встречу с председателем парламента Андрианом Канду, а затем с представителями Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), Либеральной партии и Либерально-демократической партии. Депутаты из оппозиции отметили, что они не принимали участия в создании избирательных округов, несмотря на то, что их приглашали стать членами рабочей комиссии, которая была создана для их разграничения.

"Мы хотим, чтобы избиратели голосовали не только за партию, которой симпатизируют, но и за кандидата, который будет представлять их в парламенте. Сожалею, что и другие оппозиционные парламентские партии не пожелали принять участие в работе по созданию округов", — сказал социалист Влад Батрынча.

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Как отметил глава фракции Демократической партии Мариан Лупу, "вызывает сожаление низкий интерес политических партий в парламенте, которые отказались принять участие в разработке процедурных аспектов внедрения закона". Он считает, что благодаря внедрению смешанной избирательной системы создаются равные условия для участия граждан Молдовы в выборах.

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Депутат Еуджен Карпов подчеркнул, что Молдова заинтересована в выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, чтобы реализовать без затруднений новые законодательные положения.

Члены делегации Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ в ходе ознакомительного визита в Молдову, который завершается 30 января, проведут встречи и с представителями Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики, Центральной избирательной комиссии, Национальной комиссии по созданию округов, а также внепарламентских фракций и гражданского общества.