Додон осудил позицию нескольких сел, пожелавших объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Представители местных советов семи населенных пунктов Молдовы приняли так называемые декларации об объединении с Румынией, совершив таким образом действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера, сообщается в заявлении президента республики Игоря Додона, опубликованного в среду на его официальном сайте.

Кампанию по подписанию соответствующих деклараций организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение Молдовы и Румынии. Инициаторы проекта планируют, что в год столетия великого объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах. В 2018 году исполняется сто лет с великого объединения Румынии.

"В течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Республики Молдова были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых декларациях, подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов", — отметил Додон.

Как отметил молдавский лидер, "данные декларации ставят перед собой цель упразднения государства Республика Молдова и ее включение в соседнее государство — Румынию". Президент подчеркнул, что такими действиями "кое-кто пытается проверить на прочность наше государство и веру в него граждан Молдовы". По его мнению, "эти попытки потерпят крах".

"Все это происходит на фоне беспрецедентных кампаний, проводимых на территории Молдовы с целью опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность республики, а также направленных на отрицание концепции государственности", — заявил Додон.

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Также он упомянул случай поджога государственного молдавского флага, вывешенного внутри Триумфальной арки на центральной площади Кишинева.

"Упомянутые кампании проводятся открыто и свободно так называемыми унионистскими силами антиконституционного толка в публичных учреждениях в населенных пунктах Молдовы. В первую очередь, речь идет об учебных учреждениях", — добавил Додон.

Молдавский лидер заявил, что категорически осуждает действия представителей нескольких населенных пунктов республики, а также безразличие и халатность со стороны таких ведомств как Служба информации и безопасности, МВД, Генеральная прокуратура, "которые обязаны пресекать подобные действия». Додон потребовал, чтобы "правительство, парламент, так и указанные ведомства в кратчайшие сроки отреагировали и осудили эти деструктивные действия, а также запустили процедуру привлечения к ответу в соответствии с положениями действующего законодательства всех виновных в организации и совершении данных действий".

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Президент добавил, что, следуя положениям статьи 77 Конституции Молдовы, он потребовал отчетов от уполномоченных ведомств, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности республики.

По данным соцопросов, большинство граждан Молдовы против присоединения к Румынии и переименования государственного языка.