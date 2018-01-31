Конституционный суд отказал либералам

Запрос либералов о рассмотрении конституционности перехода в Молдове к смешанной избирательной системе Конституционный суд не "пропустил"

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Конституционный суд Молдовы (КС) признал недопустимым запрос либералов о конституционности утвержденных в законодательстве изменений, предусматривающий переход к смешанной избирательной системе в республике.

Депутаты-либералы обратились в КС с таким запросом 5 сентября 2017 года, а через две недели после этого представили дополнительные аргументы к своему обращению.

Как уточнили в Конституционном суде, согласно статье 24 Регламента КС, процедура рассмотрения допустимости поданных запросов проходит на закрытом заседании без участия сторон.

"Таким образом, запрос №117a/2017, поданный парламентской фракцией Либеральной партии, будучи объявлен недопустимым, не мог рассматриваться на пленарном публичном заседании", — сообщили в среду в КС.

© Sputnik / Miroslav Rotari Канду: смешанная система – компромисс политических сил

Закон, предполагающий переход к смешанной избирательной системе, официально вступил в силу в Молдове 21 июля 2017 года.

Таким образом, в общенациональном округе будут избираться 50 депутатов по правилам пропорциональной системы, а в одномандатных округах — 51 депутат по правилам мажоритарной системы, по одному от каждого округа.

Одобренный вариант закона полностью сохранил первоначальную концепцию, предусматривающую сохранение для партий минимального 6% порога для прохождения в парламент; проведение выборов по одномандатным округам в один тур; избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона; а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдовы.

Кроме того, согласно тексту документа, Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд список избранных депутатов. До сих пор это происходило в течение двое суток. В свою очередь, КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор.

Также граждане сами могут отзывать депутатов, которые, по их мнению, не выполняют свою работу добросовестно. Правда, речь идет о тех законодателях, которые избираются по одномандатным избирательным округам. Лишить их работы может не менее половины избирателей на референдуме местного типа.

Ранее выборы в парламент Молдовы проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.