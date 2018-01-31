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Кабмин Молдовы высказался о понятии евроинтеграция в Конституции страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Неоднозначный законопроект об изменении Конституции Молдовы прошел через правительство: что говорят об этой инициативе в кабмине?

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Члены правительства Молдовы на заседании в среду дали положительное заключение по законодательной инициативе о внесении в конституцию страны пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция.

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© REUTERS/ Inquam Photos/Octav Ganea
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В сентябре 2017 года Владимир Плахотнюк — председатель Демпартии Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, заявил об инициативе внести изменения в конституцию страны, включив в документ пункт о том, что стратегической целью для Молдовы является евроинтеграция. В начале октября парламент принял проект решения о формировании рабочей группы по разработке проекта включения этого положения в основной закон республики. Партия социалистов Молдовы категорически осудила инициативу. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен блокировать инициативу Демпартии.

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Присутствующая на заседании правительства башкан Гагаузии Ирина Влах предложила членам кабмина дать отрицательное заключение по этой инициативе.

"Когда мы говорим о суверенитете, о векторе и других основополагающих позициях, то, конечно, такие вопросы должны выноситься на референдум, должны обсуждаться в парламенте нашей страны. Ясно, что одна треть депутатов имеет право выходить с инициативами. Но, думаю, правительству надо порекомендовать парламенту вынести этот вопрос на референдум и только после этого принимать изменения в конституцию", — сказала Влах.

По ее словам, что подобные пункты могут выносится в программу той или иной партии и даже правительства, но в данном случае "этот вопрос должен быть обсужден с народом".

Протест у парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ответ на это министр юстиции Александру Тэнасе заявил, что "11 декабря 2017 года Конституционный суд дал заключение о том, что независимо от результатов этих поправок, ориентация на европейское демократическое ценностное пространство является принципом конституционной ценности", — сказал Тэнасе.

По мнению вице-премьера по европейской интеграции Молдовы Юрия Лянкэ, проведение референдума по этому вопросу — это больше популисткое решение. "С начала надо подать заявку на вступление в ЕС, пройти все этапы и только после конкретных положений проводить подобный референдум", — добавил Лянкэ.

Точку в это споре поставил премьер-министр Павел Филип, отметивший, что по этому вопросу действительно много мнений. "На то мнения и существуют, что они разные. Решение принимается большинством голосов", — сказал премьер.

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Заключение правительства передадут в парламент республики. Парламентские комиссии уже приступили к обсуждению этой инициативы. В среду комиссия по вопросам национальной безопасности, обороны и общественному порядку также дала положительное заключение по этому проекту.

В декабре 2017 года Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение по этой законодательной инициативе. Проект по внесению поправок в конституцию может быть рассмотрен парламентом не ранее, чем через шесть месяцев, и не позже, чем через 12 месяцев с момента вынесения решения КС. Для его принятия необходимы голоса не менее двух третей депутатов парламента — 67 из 101.

Теги:
правителство, Конституция, евроинтеграция, Ирина Влах, Молдова
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