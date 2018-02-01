В МИДЕИ Молдовы сделали очередное заявление

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы назвало провокационными учения, проводимые Оперативной группой российских войск, дислоцированной в Приднестровье

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы выразило возмущение в связи с учениями Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в непризнанном Приднестровье с участием солдат приднестровской армии.

"МИДЕИ выражает недоумение и возмущение провокационным поведением российских войск, незаконно дислоцированных в приднестровском регионе", — отмечено в пресс-релизе ведомства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чуря: обсуждая ОГРВ в ООН, власти Молдовы докажут верность Западу

В заявлении молдавского внешнеполитического ведомства сказано, что эти учения воспринимаются как "угроза суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова". В МИДЕИ напомнили об обязательстве России вывести свои войска с территории республики в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе, подписанного 21 июля 1992 года в Москве.

Кроме того, в МИДЕИ в очередной раз выступили за начало дискуссий о замене текущей миротворческой миссии на миссию гражданских наблюдателей под международным мандатом.

Мир в Приднестровье поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военных, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Также в Приднестровье расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.