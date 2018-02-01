В Приднестровье готовятся к выборам президента России

В Приднестровье проживает более 200 тысяч граждан России, для них в регионе будет организована возможность проголосовать на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье активно готовится к предстоящим 18 марта выборам президента России. Эта тема стала основной на расширенном совещании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с руководством исполнительной и законодательной власти региона, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Главная цель — организовать выборный процесс так, чтобы 18 марта максимальное число проживающих в Приднестровье российских граждан пришли на участки и проголосовали", — отметил Красносельский, напомнив, что Приднестровье традиционно показывает высокий процент явки на российских выборах.

Лидер Приднестровья распределил обязанности по оказанию содействия Посольству Российской Федерации в Молдове в организации голосования.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства

"Так, правительству поручено обеспечить участковые избирательные комиссии помещениями, транспортом, оборудованием и связью. За силовыми ведомствами — безопасность и общественный порядок", — подчеркнули в пресс-службе.

Вадим Красносельский поручил главам администраций городов и районов создать на избирательных участках максимально комфортные для граждан условия и призвал к конструктивному взаимодействию всех служб и ведомств, вовлеченных в организацию выборов.

Как сообщили в ЦИК, для голосования на территории Приднестровья будет открыто 24 избирательных участка. В этом году участковые избирательные комиссии будут образованы в большем количестве членов, чтобы увеличить пропускную способность участков. Члены комиссий будут также объезжать тех избирателей, которые в силу болезни или преклонного возраста могут голосовать только на дому.

В Приднестровье проживает более 200 тысяч человек, владеющих российским гражданством. По данным последней переписи, состоявшейся в 2015 году, в регионе проживает около 500 тысяч человек.