Инициатива президента: судьбу "унири" может решить референдум

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил провести референдум по вопросу объединения республики с Румынией.

© AFP 2018/ THIERRY CHARLIER Скажет ли Бэсеску до свидания "унире": и что из этого выйдет

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Ранее представители нескольких местных советов Молдовы приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию соответствующих деклараций организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение Молдовы и Румынии. Эта акция приурочена к 100-летию Великого объединения, которое унионисты (сторонники объединения в Молдовы и Румынии) отмечают в 2018 году. Додон, комментируя это, заявил, что подобные действия носят антигосударственный характер.

"Мы, граждане Молдовы, государственники, всеми законными путями никому не позволим ликвидировать государственность республики", — сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

Президент республики считает, что "самые сложные периоды в истории Молдовы были связаны именно с появлением в обществе таких тенденций".

По его мнению, в преддверии парламентских выборов в Молдовы, которые намечены на конец этого года или начало 2019-ого, возможно кто-то специально хочет дестабилизировать ситуацию в стране.

"Допускаю, что некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию, но у них ничего не выйдет", — добавил Додон.

Для решения проблемы унионизма демократическим путем молдавский лидер предложил провести референдум.

"Давайте проведем референдум, на который будет поставлен вопрос: "Вы за сохранение государственности Молдовы – да или нет". Понятно, что большинство населения "за" сохранение государственности. Но давайте уже поставим точку", — сказал Додон.

По данным соцопросов, большинство граждан Молдовы против присоединения к Румынии.