Премьер Молдовы прокомментировал инициативу о выходе страны из СНГ

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип прокомментировал инициативу Либеральной партии республики, предложивших выйти из состава СНГ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Реницэ: депутаты не поддержат идею либералов о выходе Молдовы из СНГ

Ранее фракция Либеральной партии Молдовы, в которую входят 9 депутатов в 101-местном парламенте, зарегистрировала в законодательном органе республики проект постановления о денонсировании Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Президент республики Игорь Додон считает эту инициативу рискованной.

Комментируя проект либералов, молдавский премьер в интервью одному из местных телеканалов заявил, что хотел бы посмотреть, на чем основана эта инициатива. Он отметил, что ему не известно о том, чтобы со стороны Демократической партии, в которую он входит и которой принадлежит парламентское большинство, готовился аналогичный законопроект.

"Считаю, что на сегодняшний момент СНГ — это не только Россия. У нас хорошие отношения. На этой платформе у нас есть Соглашение о свободной торговле и многие другие возможности, которые у нас имеются с другими членами СНГ. Поэтому анализ, который мне представили коллеги из министерства экономики показал, что выход из СНГ не выгоден для Молдовы"», — сказал Филип.

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Эксперты считают, что инициатива либералов — это предвыборный шаг.