Продавец иллюзий: Бэсеску - человек двухпроцентного электората

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Депутат парламента Молдовы Думитру Дьяков решил высказаться об агрессивных попытках Траяна Бэсеску вмешаться в политику Кишинева.

По мнению политика и почетного председателя Демпартии, Бэсеску, завершивший политическую карьеру в Румынии, теперь "сеет ненависть и раздоры" в соседней стране.

Дьяков считает, что экс-президенту Румынии не быть в Молдове политиком, и "его десантировали в Молдову лишь до парламентских выборов, чтобы увеличить количество унионистов в нашем государстве". Об этом молдавский политик заявил в эфире национального телевидения.

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"Унионизм представляет радикальное крыло, о котором мы все говорим и которым недoвольны", — подчеркнул Дьяков.

Он сообщил, что встревожен заявлениями Бэсеску о том, что Молдова вступит в ЕС, якобы, только через вхождение в состав Румынии.

"Если я поеду в Румынию и буду заявлять нечто подобное, что мне скажут наши друзья в Бухаресте? Чтобы я возвращался домой и там делал свои заявления!", — добавил Дьяков.

Он заметил, что Бэсеску "продает иллюзии".

"Бэсеску остался в Румынии с 2 % электората, после чего перешел Прут и начал продавать иллюзии. В Бухаресте ему больше не с кем играть, никто с ним не играет. Я говорил со многими важными людьми в Бухаресте — они все в один голос говорят, что и речи не идет об унире, но — о соседе, который мог бы собой управлять, обеспечивать стабильность и экономический рост. Вот чего хотят в Румынии", — сказал Дьяков.