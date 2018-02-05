Первое заседание парламента пройдет совместно с правительством

В 2018 году парламент откроет список своих заседаний совместно с кабминетом министров

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Парламент и правительство Молдовы соберутся на первое совместное заседание этого года 6 февраля, сообщили в понедельник в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

В заседании примут участие спикер Андриан Канду, премьер Павел Филип, руководители парламентских комиссий и члены кабмина.

"На заседании оценят уровень и модель применения законодательной программы для внедрения соглашения об Ассоциации с ЕС, а также определят новые действия по реализации взятых на себя обязательств данного соглашения", — сообщили в высшем законодательном органе республики.

Также парламент и правительство установят совместные приоритетные направления на 2018 год.